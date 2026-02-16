Уночі проти 16 лютого (з 18:00 15 лютого) російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів і десятки ударних безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 16 лютого: що відомо

За даними військових, противник випустив чотири протикорабельні ракети Циркон із тимчасово окупованої території АР Крим, балістичну ракету Іскандер-М із Брянської області РФ, а також керовану авіаційну ракету Х-31П із ТОТ Запорізької області.

Крім того, Україну атакували 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Пуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 40 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 16 лютого сили ППО збили або приглушили дві протикорабельні ракети Циркон і 52 ворожі безпілотники різних типів.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях.

Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Інформація щодо трьох інших ворожих ракет наразі уточнюється.

За даними Повітряних сил, у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

