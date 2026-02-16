Сегодня утром в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Инцидент произошел на улице Академика Королева.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Взрыв автомобиля в Одессе 16 февраля

По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Сейчас смотрят

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции.

Как пишет местное издание Думская, взрыв был настолько сильным, что Тойоту отбросило на припаркованный рядом автомобиль. Обе машины серьезно повреждены.

После взрыва возгорания не было, поэтому помощь спасателей ГСЧС не понадобилась.

Напомним, что утром 5 июля в Одессе на улице Варненской взорвался автомобиль Opel. Пострадал мужчина, который находился в машине. Тогда СБУ квалифицировала взрыв автомобиля как попытку теракта. Вскоре правоохранители задержали виновника, ему сообщили о подозрении.

Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья. Его россияне завербовали через Telegram-каналы.

В июле контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция в Одессе задержали агента врага, которая пыталась устроить взрыв в областном ТЦК. Женщина должна была занести рюкзак со взрывчаткой в здание ТЦК в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Источник : Нацполиция, Думская

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.