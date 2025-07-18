В Одессе задержана агент врага, которая готовила подрыв областного ТЦК — СБУ
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Одессе: задержана агент врага, которая пыталась взорвать областной ТЦК.
Подготовка подрыва ТЦК в Одессе: что известно
Как рассказали в СБУ, по заданию оккупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством (СВУ) в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.
Сотрудники СБУ задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВУ в военкомат.
Как установило расследование, фигуранткой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы.
По их инструкции она прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовым СВУ.
По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.
Во время задержания террористки на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВУ, который находился в рюкзаке задержанной. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.
Следователи СБУ готовят агенту сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.