В Одессе задержана агент врага, которая готовила подрыв областного ТЦК — СБУ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Одессе: задержана агент врага, которая пыталась взорвать областной ТЦК.

Подготовка подрыва ТЦК в Одессе: что известно

Как рассказали в СБУ, по заданию оккупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством (СВУ) в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВУ в военкомат.

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Как установило расследование, фигуранткой оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы.

По их инструкции она прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовым СВУ.

По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.

Во время задержания террористки на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВУ, который находился в рюкзаке задержанной. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции.

Следователи СБУ готовят агенту сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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