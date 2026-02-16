Сьогодні вранці в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Вибух авто в Одесі 16 лютого

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.

Як пише місцеве видання Думська, вибух був настільки сильний, що Тойоту відкинуло на припаркований поруч автомобіль. Обидві машини серйозно пошкодженні.

Після вибуху не було загоряння, тому допомога рятувальників ДСНС не знадобилася.

Нагадаємо, що вранці 5 липня в Одесі на вулиці Варненській вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який перебував у машині. Тоді СБУ кваліфікувала вибух автівки як спробу теракту. Невдовзі правоохоронці затримали винуватця, йому повідомили про підозру.

Зловмисником виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його росіяни завербували через Telegram-канали.

У липні контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція в Одесі затримали агентку ворога, яка намагалася влаштувати вибух в обласному ТЦК. Жінка мала занести рюкзак із вибухівкою до будівлі ТЦК в годину пік, опівдні, коли там перебувала максимальна кількість людей.

Джерело : Нацполіція, Думская

