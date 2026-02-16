В Украине сообщили о подозрении руководству Черноморского флота РФ, причастному к организации ракетного удара по Львову 6 июля 2023 года.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Объявлены подозрения руководству Черноморского флота РФ

Под процессуальным руководством прокуроров подозрение объявлено командующему и начальнику штаба Черноморского флота РФ — адмиралу и вице-адмиралу.

По данным следствия, именно они организовали и спланировали атаку по гражданской инфраструктуре Львова.

Следствие установило, что удар нанесли крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 Калибр. Запуски происходили с подводных и надводных кораблей Черноморского флота в акватории Черного моря.

Одной из целей стала жилая застройка. В результате атаки погибли девять мирных жителей. Повреждены жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура.

Ракетная атака также затронула историческую часть Львова. Повреждены 17 памятников архитектуры местного значения, расположенных в пределах буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Ансамбль исторического центра Львова.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины — как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

В Офисе Генпрокурора добавили, что с начала полномасштабной агрессии РФ повреждено 1685 объектов культурного наследия, в рамках соответствующих уголовных производств 16 лицам сообщено о подозрении.

Установлено более 100 объектов культурного наследия из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, подвергшихся разрушениям или повреждениям, в частности 44 в Одессе, 59 во Львове, а также Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Харьковской области.

Напомним, в ночь на 6 июля в Львове в результате попадания обломков ракеты в жилой дом погибли четыре человека, впоследствии число жертв возросло до девяти.

Были травмированы по меньшей мере девять человек, сотрудники ГСЧС спасли семерых и эвакуировали 64 жителя.

Осколки разрушили третий и четвертый этажи двух подъездов дома.

