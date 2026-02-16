В Україні повідомили про підозру керівництву Чорноморського флоту РФ, причетному до організації ракетного удару по Львову 6 липня 2023 року.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Оголошено підозри керівництву Чорноморського флоту РФ

За процесуального керівництва прокурорів, підозру оголошено командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту РФ — адміралу та віцеадміралу.

Зараз дивляться

За даними слідства, саме вони організували та спланували атаку по цивільній інфраструктурі Львова.

Слідство встановило, що удар здійснили крилатими ракетами морського базування 3М-14 Калібр. Запуски відбувалися з підводних і надводних кораблів Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря.

Однією з цілей стала житлова забудова. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру.

Ракетна атака також зачепила історичну частину Львова. Пошкоджено 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Ансамбль історичного центру Львова.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

В Офісі Генпрокурора додали, що від початку повномасштабної агресії РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, у межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам повідомлено про підозру.

Встановлено понад 100 об’єктів культурної спадщини зі Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що зазнали руйнувань або пошкоджень, зокрема 44 в Одесі, 59 у Львові, а також Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині.

Нагадаємо, уночі проти 6 липня у Львові внаслідок влучання уламків ракети в житловий будинок загинули четверо людей, згодом кількість жертв зросла до дев’яти.

Було травмовано щонайменше дев’ятеро осіб, співробітники ДСНС врятували сімох і евакуювали 64 осіб.

Уламки зруйнували третій і четвертий поверхи двох під’їздів будинку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.