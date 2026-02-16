Контррозвідка СБУ викрила та затримала в Одесі агентку фсб, яка передавала ворогу дані для коригування ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі міста.

СБУ затримала агентку ФСБ

За матеріалами справи, основним завданням фігурантки було встановлення та передача координат трансформаторних підстанцій у житлових районах, а також об’єктів високої напруги, що забезпечують електропостачання обласного центру.

Затриманою виявилася 48-річна безробітна одеситка. За даними слідства, її завербували через телеграм-канал із пропозиціями легкого заробітку.

– За обіцянку швидких підробітків агентка об’їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб’єктів, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, вона обходила території електропідстанцій, щоб з’ясувати їхній технічний стан та наявність пошкоджень після обстрілів.

Зібрані дані агентка передавала куратору від ФСБ через месенджер. Разом із фотографіями та позначками на гугл-картах вона інформувала про хід відновлювальних робіт на об’єктах.

Співробітники СБУ затримали жінку за місцем проживання після її повернення з чергової розвідки — у момент, коли вона готувала звіт для російського куратора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили два мобільні телефони, які використовувалися для збору розвідданих і зв’язку з ФСБ.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

