В рядах ВСУ разоблачили агента российской военной разведки, который передавал врагу координаты дислокации подразделений, складов, артиллерии и позиций ПВО в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как задержали агента РФ в Харьковской области

Отмечается, что “кротом” оказался завербованный врагом 30-летний мобилизованный в одну из бригад украинских войск, воюющих на Харьковском направлении.

– Фигурант сливал россиянам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов. Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали агента на начальном этапе его разведывательной деятельности, а после этого задержали, – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что провели мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских защитников в прифронтовой зоне и на передовой.

Расследование установило, что фигурант попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии на каналах в Telegram.

По данным СБУ, после вербовки “крот” объезжал на служебном авто территорию Харьковской области и отмечал геолокации Сил обороны на картах в Google.

– Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также россияне пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск, – говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что, возвращаясь после вылазок, агент РФ обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316 разведывательного центра ГРУ РФ.

После одного из таких сеансов связи мужчина самовольно покинул территорию режимного объекта. Он планировал, по данным СБУ, “залечь на дно” в доме своей близкой знакомой в Житомирской области.

Следователи провели обыски у задержанного, в результате которых изъяли у него смартфон с доказательствами работы на врага, две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.

Агенту РФ сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УК) и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (часть 11 статьи 263 УК).

Сообщается, что за содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала крота РФ в ВСУ, который помогал корректировать удары по военным объектам.

