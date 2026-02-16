Мощные взрывы в Кривом Роге прогремели вечером в понедельник, 16 февраля. Российские войска атаковали город баллистическим оружием.

Взрывы в Кривом Роге вечером 16 февраля: какие последствия

Информацию об этом подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре города баллистикой.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что армия России попала по транспортной инфраструктуре Кривого Рога.

По предварительной информации, в результате российского удара никто не пострадал.

Обстрелы Днепропетровской области 16 февраля

В течение дня российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией, в результате чего получил ранения один человек, сообщили в ОВА.

В частности, в Никопольском районе под ударом оказались сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины.

В результате российских обстрелов повреждены многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили.

Кроме этого, в Никополе ранен 55-летний мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным Днепропетровской ОВА, в Синельниковском районе российские войска нанесли удар по Васильковской общине, в результате чего повреждена сельхозтехника и горел дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1454-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

