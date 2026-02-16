Потужні вибухи у Кривому Розі прогриміли надвечір у понеділок, 16 лютого. Російські війська атакували місто балістичним озброєнням.

Вибухи у Кривому Розі ввечері 16 лютого: які наслідки

Інформацію про це підтвердив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі міста балістикою.

Зараз дивляться

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що армія Росії поцілила по транспортній інфраструктурі Кривого Рогу.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих унаслідок російського удару.

Обстріли Дніпропетровської області 16 лютого

Протягом дня російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерію, внаслідок чого дістала поранень одна людина, повідомили в ОВА.

Зокрема, у Нікопольському районі під ударом опинилися сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток та автомобілі.

Крім цього, у Нікополі поранений 55-річний чоловік, якого госпіталізували до медичного закладу.

За даними Дніпропетровської ОВА, у Синельниківському районі російські війська поцілили по Васильківській громаді, внаслідок чого понівечена сільгосптехніка та горіла оселя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1454-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.