В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Вайтгаузом. Он поблагодарил за двухпартийную поддержку, выразил признательность президенту США Дональду Трампу.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Встреча Зеленского с сенаторами

Как отмечается, во время встречи Зеленский с сенаторами обсудил перспективы использования замороженных российских активов на закупку ракет для систем ПВО Patriot.

Также они уделили внимание вопросу усиления санкций против России, в частности, атомной энергетики и танкерного флота.

По мнению президента, важно, чтобы США активно сотрудничали с Европейским Союзом не только для того, чтобы задерживать танкеры российского теневого флота, но и конфисковывать нефть, которую они транспортируют.

– Мы очень рассчитываем на ваше будущее решение. Я надеюсь, что Сенат поддержит санкционный законопроект. Для нас – это очень важно. Мы не видим так много инструментов, как можно повлиять на Путина, надавить на Россию, остановить войну. Инструмент – это санкционная политика, – сказал Зеленский.

В то же время они говорили о ситуации на фронте и процессе переговоров для достижения достойного мира. Президент проинформировал о подготовке к встрече переговорных команд в Женеве.

Кроме этого, Зеленский с сенаторами уделили внимание российским ударам по американским компаниям, работающим в Украине. Они осудили атаки, подчеркнув, что Россия должна понести ответственность.

По словам Зеленского, на этой неделе во Франции состоится встреча в формате энергетического Рамштайна. Он поделился, что Украина имеет список конкретного оборудования, необходимого для восстановления энергетики.

Во время встречи они обсудили усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией. По словам президента, Россия удерживает тысячи похищенных украинских детей, из которых удалось вернуть домой более 1,8 тыс.

Зеленский отметил, что Международная коалиция за возвращение украинских детей проведет встречи с партнерами в Брюсселе и США с участием американской первой леди.

В ответ сенатор Блюменталь подчеркнул, что США должны вводить дополнительные санкции против России и усиливать противовоздушную оборону Украины.

Он утверждает, что Вашингтон очень решительно настроен работать над санкциями и возвращением детей, обеспечением ракет Tomahawk, перехватчиков и другого оружия, необходимого на поле боя.

