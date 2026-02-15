В Одессе против военнослужащих ТЦК применили слезоточивые вещества и физическую силу.

В Одессе напали на военнослужащих ТЦК

В Киевском районе Одессы 15 февраля напали на личный состав группы оповещения. Против них были применены слезоточивые вещества и физическая сила. В результате этого военнослужащие ТЦК получили телесные повреждения разной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз.

— При выполнении мероприятий по проверке военно-учетных документов и сопровождению нарушителя военного учета в районный ТЦК и СП, группа военнослужащих испытала агрессивное физическое давление со стороны группы гражданских лиц. Вместо выполнения законных требований представителей Вооруженных Сил Украины толпа прибегла к массовому препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки, — пишет в Facebook Одесский областной ТЦК и СП.

Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации.

Сейчас смотрят

Отмечается, что действия лиц, участвовавших в нападении, подпадают под тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициирует безотлагательное ходатайство перед правоохранительными органами относительно привлечения к ответственности максимально широкого круга участников инцидента согласно самым строгим санкциям законодательства.

Фото: Одесский областной ТЦК

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.