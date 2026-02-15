В Одесі проти військовослужбовців ТЦК застосували сльозогінні речовини та фізичну силу.

В Одесі напали на військовослужбовців ТЦК

У Київському районі Одеси 15 лютого напали на особовий склад групи оповіщення. Проти них були застосовані сльозогінні речовини та фізична сила. Внаслідок цього військовослужбовці ТЦК отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей.

– Під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження порушника військового обліку до районного ТЦК та СП, група військовослужбовців зазнала агресивного фізичного тиску з боку групи цивільних осіб. Замість виконання законних вимог представників Збройних Сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки, – пише у Facebook Одеський обласний ТЦК та СП.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації.

Наголошується, що дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства.

