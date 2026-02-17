Ночью 17 февраля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 17 февраля: что известно

По словам главы МВА, в результате атаки на Одессу повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, магазин и станция технического обслуживания.

В одном из районов города возник пожар на верхних этажах жилого дома.

После ночной атаки на Одессу известно о трех пострадавших.

Это мужчины в возрасте 62 и 65 лет — один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.

Еще одной женщине оказали медицинскую помощь на месте.

На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение масштабов разрушений.

Всего этой ночью воздушную тревогу в Одессе объявляли шесть раз.

Во время повторной воздушной тревоги утром 17 февраля мониторинговые каналы сообщали и о движении крылатых ракет в сторону Одесской области.

Впрочем, официальной информации о новых ударах по региону по состоянию на утро не поступало.

Сейчас воздушная тревога продолжается. Жителей призывают находиться в безопасных местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

