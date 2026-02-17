Уночі 17 лютого російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 17 лютого: що відомо

За словами очільника МВА, внаслідок атаки на Одесу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки, магазин і станцію технічного обслуговування.

В одному з районів міста виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

Після нічної атаки на Одесу відомо про трьох постраждалих.

Це чоловіки віком 62 та 65 років — один із них перебуває у важкому стані, інший — у стані середнього ступеня тяжкості. Обох госпіталізували.

Ще одній жінці надали медичну допомогу на місці.

За інформацією від очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, під час атаки на Одесу 17 лютого постраждав також енергетичний об’єкт.

Як повідомили в Одеському водоканалі, через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського та частини Хаджибейського районів міста Одеси, а також декілька наближених до міста населених пунктів.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів руйнувань.

Загалом цієї ночі повітряну тривогу в Одесі оголошували шість разів.

Під час повторної повітряної тривоги вранці 17 лютого моніторингові канали повідомляли й про рух крилатих ракет у бік Одещини.

Втім, офіційної інформації про нові удари по регіону станом на ранок не надходило.

Наразі повітряна тривога триває. Мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

