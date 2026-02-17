СБУ та Національна поліція затримали агента РФ, який на замовлення російських спецслужб підірвав автомобіль в Одесі 16 лютого.

Про це 17 лютого повідомили в Службі безпеки України.

Теракт в Одесі: що говорять у СБУ про підрив авто

За матеріалами слідства, зловмисник виготовив саморобний вибуховий пристрій та заклав його під днище позашляховика, припаркованого біля під’їзду багатоквартирного будинку в Одесі.

Зараз дивляться

Під час підриву постраждав власник автомобіля, який перебував неподалік.

Як встановило розслідування, теракт підготував завербований спецслужбами РФ 33-річний безробітний.

Він потрапив у поле зору російських кураторів під час пошуку “легких заробітків” у Telegram-каналах.

Після вербування агент отримав детальні інструкції щодо виготовлення саморобної бомби з підручних матеріалів.

Комплектуючі він придбав у господарських магазинах, а вибухівку спорядив мобільним телефоном для дистанційного підриву.

Згодом зловмисник провів дорозвідку місця, заклав СВП під автомобіль та встановив поруч замаскований смартфон.

Саме за його допомогою окупанти відстежували ситуацію та здійснили дистанційний підрив.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони, через які він контактував із російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що напередодні вранці 16 лютого в Одесі вибухнув автомобіль Toyota, припаркований у дворі житлового будинку на вулиці Академіка Корольова.

Внаслідок вибуху постраждав 56-річний чоловік, якого госпіталізували.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.