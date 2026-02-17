Взрывы в Днепре прогремели утром 17 февраля во время дронной атаки на регион.

Об этом сообщил глава Днепровской городской военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 17 февраля: что известно

Перед тем как в городе прогремели взрывы, глава МВА предупреждал об угрозе с воздуха.

– В небе над областью вражеские БПЛА. Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, – сообщил Александр Ганжа.

Позже стало известно, что в результате взрывов в Днепре в одном из районов города возник пожар.

Также зафиксированы повреждения административного здания и автомобилей.

Предварительно известно, что пострадавших нет.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

