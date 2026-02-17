Взрывы в Днепре: после атаки дронов возник пожар, повреждено административное здание
Взрывы в Днепре прогремели утром 17 февраля во время дронной атаки на регион.
Об этом сообщил глава Днепровской городской военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 17 февраля: что известно
Перед тем как в городе прогремели взрывы, глава МВА предупреждал об угрозе с воздуха.
– В небе над областью вражеские БПЛА. Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, – сообщил Александр Ганжа.
Позже стало известно, что в результате взрывов в Днепре в одном из районов города возник пожар.
Также зафиксированы повреждения административного здания и автомобилей.
Предварительно известно, что пострадавших нет.
Информация о масштабах разрушений уточняется.
На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.