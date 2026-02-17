Вибухи у Дніпрі прогриміли на ранок 17 лютого під час дронової атаки на регіон.

Про це повідомив очільник Дніпровської міської військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 17 лютого: що відомо

Перед тим як у місті пролунали вибухи, очільник МВА попереджав про загрозу з повітря.

– У небі над областю ворожі БпЛА. Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, – повідомив Олександр Ганжа.

Пізніше стало відомо, що унаслідок вибухів у Дніпрі в одному з районів міста виникла пожежа.

Також зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та автомобілів.

Попередньо відомо, що постраждалих немає.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

