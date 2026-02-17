Взрывы в Запорожье прогремели вечером во вторник, 17 февраля. Россияне атаковали город ударными беспилотниками. Есть повреждения инфраструктуры, погибла женщина.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 17 февраля: какие последствия

В результате атаки вражеских беспилотников на Запорожье погибла женщина. Были повреждены жилые дома.

— К сожалению, женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла, — написал Федоров.

В результате удара Шахедом были повреждены окна и фасады жилых домов.

Позже глава ОВА добавил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до шести человек, среди них двое детей.

— Уже шесть раненых — увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В том числе, помощь медиков понадобилась двум детям, — отметил Федоров.

По его словам, все пострадавшие после получения медицинской помощи будут лечиться амбулаторно.

В Запорожской областной прокуратуре уточнили, что взрывы в Запорожье сегодня прогремели около 20:50. Враг применил для атаки ударные БпЛА типа Шахед.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, в том числе повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовных производствах осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-е сутки.

