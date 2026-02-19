Украинские правоохранители провели одну из самых больших антинаркотических операций последних лет.

Спецоперация Рубикон

В рамках спецоперации Рубикон было совершено более 500 обысков в 21 регионе страны, ликвидированы десятки лабораторий и складов, а также изъяты миллионы доз запрещенных веществ.

По состоянию на данный момент 123 участника преступных группировок объявлены о подозрении.

– В феврале при координации Департамента борьбы с наркопреступностью, Главного следственного управления Нацполиции и процессуального руководства Офиса генерального прокурора в рамках международного взаимодействия с Европолом, правоохранительными органами Республики Польши и Молдовы проведена масштабная антинаркотическая спецоперация под условным названием Рубикон, – говорится в сообщении.

В результате разоблачены четыре организованные группы и одна преступная организация, занимавшаяся изготовлением и распространением синтетических катинонов – alpha-PVP, амфетамина, метамфетамина и мефедрона.

Фигуранты создали полный цикл незаконного производства – от контрабандного ввоза прекурсоров из стран Европейского Союза до синтеза и сбыта психотропных веществ конечным потребителям.

Две транснациональные группы координировали изготовление и реализацию психотропов на территории Польши, а также организовали наркотрафик в Украину и Молдову.

Еще одна международная структура отвечала за поставки прекурсоров в подпольные лаборатории в обеих странах.

В Украине злоумышленники развернули масштабную сеть нарколабораторий, охватывавшую почти все регионы государства.

Каждый объект специализировался на производстве отдельного вида запрещенных веществ.

Общая мощность этой инфраструктуры превышала 700 килограммов наркотиков ежемесячно, а ориентировочная прибыль достигала более 400 миллионов гривен.

Источник : Нацполіція

