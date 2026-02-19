Виявлено 34 лабораторії та 27 млн доз: результати масштабної спецоперації Рубікон
- Понад 500 обшуків у 21 регіоні: викрито масштабну наркоінфраструктуру з міжнародними зв’язками.
- Ліквідовано десятки лабораторій і складів, вилучено мільйони доз заборонених речовин.
- У межах спецоперації Рубікон підозри отримали 123 учасники злочинних угруповань.
Українські правоохоронці провели одну з найбільших антинаркотичних операцій останніх років.
Спецоперація Рубікон
У межах спецоперації Рубікон було здійснено понад 500 обшуків у 21 регіоні країни, ліквідовано десятки лабораторій і складів, а також вилучено мільйони доз заборонених речовин.
Станом на зараз 123 учасникам злочинних угруповань оголошено про підозру.
– У лютому за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в рамках міжнародної взаємодії з Європолом, правоохоронними органами Республіки Польщі та Молдови проведено масштабну антинаркотичну спецоперацію під умовною назвою Рубікон, – йдеться у повідомленні.
У результаті викрито чотири організовані групи та одну злочинну організацію, що займалися виготовленням і розповсюдженням синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону.
Фігуранти створили повний цикл незаконного виробництва – від контрабандного ввезення прекурсорів із країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропних речовин кінцевим споживачам.
Дві транснаціональні групи координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Польщі, а також організували наркотрафік до України та Молдови.
Ще одна міжнародна структура відповідала за постачання прекурсорів до підпільних лабораторій в обох країнах.
В Україні зловмисники розгорнули масштабну мережу нарколабораторій, що охоплювала майже всі регіони держави.
Кожен об’єкт спеціалізувався на виробництві окремого виду заборонених речовин.
Загальна потужність цієї інфраструктури перевищувала 700 кілограмів наркотиків щомісяця, а орієнтовний прибуток сягав понад 400 мільйонів гривень.