Українські правоохоронці провели одну з найбільших антинаркотичних операцій останніх років.

Спецоперація Рубікон

У межах спецоперації Рубікон було здійснено понад 500 обшуків у 21 регіоні країни, ліквідовано десятки лабораторій і складів, а також вилучено мільйони доз заборонених речовин.

Станом на зараз 123 учасникам злочинних угруповань оголошено про підозру.

– У лютому за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в рамках міжнародної взаємодії з Європолом, правоохоронними органами Республіки Польщі та Молдови проведено масштабну антинаркотичну спецоперацію під умовною назвою Рубікон, – йдеться у повідомленні.

У результаті викрито чотири організовані групи та одну злочинну організацію, що займалися виготовленням і розповсюдженням синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону.

Фігуранти створили повний цикл незаконного виробництва – від контрабандного ввезення прекурсорів із країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропних речовин кінцевим споживачам.

Дві транснаціональні групи координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Польщі, а також організували наркотрафік до України та Молдови.

Ще одна міжнародна структура відповідала за постачання прекурсорів до підпільних лабораторій в обох країнах.

В Україні зловмисники розгорнули масштабну мережу нарколабораторій, що охоплювала майже всі регіони держави.

Кожен об’єкт спеціалізувався на виробництві окремого виду заборонених речовин.

Загальна потужність цієї інфраструктури перевищувала 700 кілограмів наркотиків щомісяця, а орієнтовний прибуток сягав понад 400 мільйонів гривень.

Джерело : Нацполіція

