Поздно вечером 19 февраля в городе Сторожинец Черновицкой области неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции. Ранены двое правоохранителей.

Об этом заявила Национальная полиция Украины.

Неизвестный бросил гранату в авто полиции: что известно

По предварительной информации, неустановленное лицо бросило взрывное устройство, вероятно боевую гранату, в сторону служебного автомобиля полиции, который находился на дежурстве.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 22:50.

Автомобиль был поврежден взрывной волной и осколками. Двое полицейских получили ранения. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают экстренную помощь.

В городе и на территории района введена специальная полицейская операция (план перехвата). К розыску нападавшего привлечены спецподразделения, взрывотехники и криминалисты.

На выездах из города усилен контроль, проводится проверка подозрительных транспортных средств.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Правоохранители устанавливают тип взрывного устройства и изучают записи с камер видеонаблюдения для идентификации нападавшего.

