На Буковине мужчина бросил гранату в автомобиль полиции, ранены правоохранители
- В Черновицкой области неизвестный бросил, вероятно, гранату в служебный автомобиль полиции.
- Двое полицейских получили ранения и получают экстренную медицинскую помощь.
Поздно вечером 19 февраля в городе Сторожинец Черновицкой области неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции. Ранены двое правоохранителей.
Об этом заявила Национальная полиция Украины.
Неизвестный бросил гранату в авто полиции: что известно
По предварительной информации, неустановленное лицо бросило взрывное устройство, вероятно боевую гранату, в сторону служебного автомобиля полиции, который находился на дежурстве.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в 22:50.
Автомобиль был поврежден взрывной волной и осколками. Двое полицейских получили ранения. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают экстренную помощь.
В городе и на территории района введена специальная полицейская операция (план перехвата). К розыску нападавшего привлечены спецподразделения, взрывотехники и криминалисты.
На выездах из города усилен контроль, проводится проверка подозрительных транспортных средств.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.
Правоохранители устанавливают тип взрывного устройства и изучают записи с камер видеонаблюдения для идентификации нападавшего.
