Пізно ввечері 19 лютого у місті Сторожинець Чернівецької області невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції. Поранені двоє правоохоронців.

Про це заявила Національна поліція України.

Невідомий кинув вибухівку в авто поліції: що відомо

За попередньою інформацією, невстановлена особа кинула вибуховий пристрій, імовірно бойову гранату, у бік службового автомобіля поліції, який перебував на чергуванні.

За даними правоохоронців, інцидент стався о 22:50.

Автомобіль було пошкоджено вибуховою хвилею та осколками. Двоє поліцейських дістали поранення. Постраждалі перебувають під наглядом медиків, їм надають екстрену допомогу.

У місті та на території району введено спеціальну поліцейську операцію (план перехоплення). До розшуку нападника залучено спецпідрозділи, вибухотехніків та криміналістів.

На виїздах із міста посилено контроль, проводиться перевірка підозрілих транспортних засобів.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Правоохоронці встановлюють тип вибухового пристрою та вивчають записи з камер відеоспостереження для ідентифікації нападника.

