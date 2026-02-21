Атака дронов на Одессу: поврежден юридический лицей, дома, есть пострадавшие
- РФ массированно атаковала Одессу ударными дронами ночью 21 февраля.
- Повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, жилые дома и автомобили.
- Два человека пострадали: один человек госпитализирован, другому помощь оказана на месте.
Ночью 21 февраля российские ударные дроны массированно атаковали Одессу и Одесский район — повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер та начальник ГВА Сергей Лысак.
Атака на Одессу 21 февраля: что известно
По словам Олега Кипера, в результате ночной атаки на Одессу пострадали два человека: один был госпитализирован, другому оказали помощь на месте.
В результате вражеских ударов загорелись и были разрушены по меньшей мере пять частных домов, четырехквартирный дом, несколько гаражей и легковых автомобилей. В городе повреждены лицей и склады энергетической компании.
Все пожары спасатели оперативно ликвидировали. Для ликвидации последствий ночной атаки от ГСЧС были привлечены более 60 пожарных и 17 единиц пожарной техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1459-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.