Вночі 21 лютого російські ударні дрони масовано атакували Одесу та Одеський район — пошкоджено обʼєкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та начальник МВА Сергій Лисак.

Атака на Одесу 21 лютого: що відомо

За словами Олега Кіпера, внаслідок нічної атаки на Одесу постраждало двоє: одну людину госпіталізували, ще одній допомогу надали на місці.

Через ворожі удари загорілося та було зруйновано щонайменше пʼять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та легкових автівок. У місті пошкоджено ліцей та склади енергетичної компанії.

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Для ліквідації наслідків нічної атаки від ДСНС залучалися понад 60 вогнеборців та 17 одиниць пожежної техніки.

Як пише одеське видання Думська, внаслідок ворожої атаки дронів частково зруйнований юридичний ліцей Одеси.

Директор ліцею Олександр Герега розповів, що вибухами частково пошкоджено другий поверх навчального закладу. У понеділок зранку на навчання мали прийти майже дві сотні учнів, але тепер будуть проводити перевірку на аварійність.

– Значно пошкоджені навчальні приміщення на другому поверсі. Також вибило вікна майже по всьому ліцею. Чекаємо представників департаменту архітектури, будуть вирішувати щодо аварійності будинку і подальшого відновлення. У ліцеї зараз навчається 199 дітей. Добре, що без жертв. Охоронець перебував в укритті, — повідомив Олександр Герега.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГСЧС

Фото : ГСЧС

