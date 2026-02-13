В Одессе раздались взрывы: на город летели БпЛА с Черного моря
В Одессе поздно ночью 14 февраля раздались взрывы — сообщается о работе ПВО.
Взрывы в Одессе 14 февраля
В Одессе громко – там раздаются взрывы. Сообщается о работе противовоздушной обороны.
Официального подтверждения информация пока нет, как и деталей о последствиях российского обстрела. Следим за ситуацией.
В то же время незадолго до того, как в городе прогремели взрывы в Воздушных силах ВСУ, предупреждали о БпЛА на Одессу с Черного моря.
Напомним, что поздно вечером в четверг, 12 февраля, россияне ударили дронами по гражданской инфраструктуре Одессы. Было зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Повреждена квартира на верхних этажах, без дальнейшего возгорания.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1452-е сутки.
