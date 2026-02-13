В Одессе поздно ночью 14 февраля раздались взрывы — сообщается о работе ПВО.

Взрывы в Одессе 14 февраля

В Одессе громко – там раздаются взрывы. Сообщается о работе противовоздушной обороны.

Официального подтверждения информация пока нет, как и деталей о последствиях российского обстрела. Следим за ситуацией.

В то же время незадолго до того, как в городе прогремели взрывы в Воздушных силах ВСУ, предупреждали о БпЛА на Одессу с Черного моря.

Напомним, что поздно вечером в четверг, 12 февраля, россияне ударили дронами по гражданской инфраструктуре Одессы. Было зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Повреждена квартира на верхних этажах, без дальнейшего возгорания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1452-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

