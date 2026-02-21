В субботу, 21 февраля, в результате удара российского дрона погибли четыре человека в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Россияне убили четырех человек в Сумской области

Жертвами атаки российского беспилотника стали четверо местных жителей. По словам Григорова, погибли два брата, одному из которых было 17 лет, и супружеская пара. Женщина была медиком.

— Враг сбросил боеприпас с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской громады. На этой взрывчатке подорвались два брата. С ранениями их госпитализировали медики, — рассказал он.

Глава ОВА добавил, что по дороге в больницу россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным дроном.

В результате атаки автомобиль загорелся. Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице.

Напомним, 21 февраля российские оккупанты атаковали автомобиль с гражданскими в Шосткинской громаде Сумской области. В результате обстрела погибли два человека, еще один гражданский получил ранения.

9 февраля российский ударный дрон атаковал гражданский автомобиль в Николаевской громаде Сумской области. В результате удара машина загорелась. 31-летняя женщина, которая находилась за рулем, погибла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1459-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

