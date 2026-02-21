У суботу, 21 лютого, внаслідок удару російського дрона загинули четверо людей у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни вбили чотирьох людей на Сумщині

Жертвами атаки російського безпілотника стали четверо місцевих жителів. За словами Григорова, загинули двоє братів, одному з яких було 17 років, та подружня пара. Жінка була медиком.

– Ворог скинув боєприпас із безпілотника на околиці Зноб-Новгородської громади. На цій вибухівці підірвалися двоє братів. Із пораненнями їх госпіталізували медики, – розповів він.

Голова ОВА додав, що дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним дроном.

Унаслідок атаки автівка загорілася. Врятуватися вдалося лише водію. Він із важкими опіками перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 21 лютого російські окупанти атакували автомобіль із цивільними у Шосткінській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще один цивільний отримав поранення.

9 лютого російський ударний дрон атакував цивільну автівку в Миколаївській сільській громаді на Сумщині. Внаслідок удару машина загорілася. 31-річна жінка, яка перебувала за кермом, загинула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.

