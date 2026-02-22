Атака на Никополь: повреждены многоэтажка и рынок, ранены три женщины
Днем 22 февраля российские войска осуществили артиллерийскую атаку на Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Никополь 22 февраля: что известно
По словам главы ОВА, враг нанес по городу не менее четырех артиллерийских ударов.
В результате атаки на Никополь поврежден многоэтажный жилой дом и территория местного рынка.
Ранения получили три женщины в возрасте 63, 66 и 69 лет. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Окончательные последствия атаки на Никополь 22 февраля в настоящее время уточняются.
Ранее российские войска атаковали Новониколаевку Запорожской области корректируемыми авиационными бомбами.
В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.
Погибла 45-летняя женщина, еще одна 48-летняя женщина получила ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА