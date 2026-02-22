Удень 22 лютого російські війська здійснили атаку на Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Нікополь 22 лютого: що відомо

За словами очільника ОВА, ворог завдав по місту щонайменше чотири артилерійські удари.

Унаслідок атаки на Нікополь пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та територію місцевого ринку.

Поранення дістали троє жінок віком 63, 66 та 69, років. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Остаточні наслідки атаки на Нікополь 22 лютого наразі уточнюються.

Раніше російські війська атакували Новомиколаївку Запорізької області керованими авіаційними бомбами.

Унаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Загинула 45-річна жінка, ще одна 48-річна жінка дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

