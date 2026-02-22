РФ атаковала Украину 297 БпЛА и 50 ракетами, в частности Цирконами и Искандерами
В ночь на 22 февраля (с 19:00 21 февраля) Россия осуществила комбинированную атаку на Украину.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 22 февраля: что известно
По информации военных, оккупанты применили 347 средств воздушного нападения:
- четыре противокорабельные ракеты Циркон (пуски из ТОТ АР Крым);
- 22 баллистические ракеты Искандер-М /С-400 (пуски из Брянской, Белгородской области РФ, ТОТ Донецкой области);
- 18 крылатых ракет Х-101 (пуски из Вологодской области РФ);
- две крылатые ракеты Искандер-К (пуски из Курской области РФ);
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (пуски из Курской области РФ);
- 297 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов (пуски из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, ТОТ Крыма).
Около 200 из примененных россиянами дронов составляли Шахеды.
Основные направления удара — Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 10:00 22 февраля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 307 воздушных целей — 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов, в частности:
- две ракеты Циркон;
- восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 17 крылатых ракет Х-101;
- две ракеты Искандер-К;
- четыре ракеты Х-59/69;
- 274 БпЛА.
В то же время зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов в 14 локациях, а также падение БпЛА или их обломков на пяти локациях.
В частности, ночью 22 февраля Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.
В результате попаданий по энергообъектам возникли масштабные пожары.
Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.
Кроме того, 22 февраля под ударом был Николаев.
Сначала был поврежден объект транспортной инфраструктуры, затем — объекты энергетики.
Из-за атаки без электроснабжения остались около 16 тыс. абонентов. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Ракетно-дроновая атака затронула и Киевскую область.
Там повреждения зафиксированы в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Обуховском районах.
В целом в результате атаки погиб 49-летний мужчина, пострадали 15 человек, среди них четверо детей. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в операционной.
По данным Воздушных сил, атака продолжается — в воздушном пространстве до сих пор остаются вражеские БпЛА.