В ночь на 22 февраля (с 19:00 21 февраля) Россия осуществила комбинированную атаку на Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 22 февраля: что известно

По информации военных, оккупанты применили 347 средств воздушного нападения:

Сейчас смотрят

четыре противокорабельные ракеты Циркон (пуски из ТОТ АР Крым);

22 баллистические ракеты Искандер-М /С-400 (пуски из Брянской, Белгородской области РФ, ТОТ Донецкой области);

18 крылатых ракет Х-101 (пуски из Вологодской области РФ);

две крылатые ракеты Искандер-К (пуски из Курской области РФ);

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (пуски из Курской области РФ);

297 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов (пуски из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, ТОТ Крыма).

Около 200 из примененных россиянами дронов составляли Шахеды.

Основные направления удара — Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 10:00 22 февраля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 307 воздушных целей — 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов, в частности:

две ракеты Циркон;

восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400;

17 крылатых ракет Х-101;

две ракеты Искандер-К;

четыре ракеты Х-59/69;

274 БпЛА.

В то же время зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов в 14 локациях, а также падение БпЛА или их обломков на пяти локациях.

В частности, ночью 22 февраля Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

В результате попаданий по энергообъектам возникли масштабные пожары.

Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, 22 февраля под ударом был Николаев.

Сначала был поврежден объект транспортной инфраструктуры, затем — объекты энергетики.

Из-за атаки без электроснабжения остались около 16 тыс. абонентов. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Ракетно-дроновая атака затронула и Киевскую область.

Там повреждения зафиксированы в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Обуховском районах.

В целом в результате атаки погиб 49-летний мужчина, пострадали 15 человек, среди них четверо детей. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в операционной.

По данным Воздушных сил, атака продолжается — в воздушном пространстве до сих пор остаются вражеские БпЛА.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.