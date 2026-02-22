Ночная атака на Одесскую область: враг массированно бил по энергообъектам
В ночь на 22 февраля Россия осуществила атаку на Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесскую область 22 февраля: что известно
По словам главы ОВА, этой ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области.
В результате попаданий по энергообъектам возникли возгорания больших площадей.
К ликвидации последствий привлекли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели полностью потушили все очаги пожаров.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
В настоящее время продолжается оценка технического состояния поврежденных энергообъектов, а также работы по устранению последствий атаки.
Власти призывают жителей области следить за официальными сообщениями о возможных ограничениях в работе энергосистемы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 460-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.