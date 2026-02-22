Уночі проти 22 лютого Росія здійснила атаку на Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 22 лютого: що відомо

За словами керівника ОВА, цієї ночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одещини.

Унаслідок влучань на енергооб’єктах сталися займання великих площ.

До ліквідації наслідків залучили підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники повністю загасили всі осередки пожеж.

За попередньою інформацією, минулося без загиблих і постраждалих.

Наразі триває оцінка технічного стану пошкоджених енергооб’єктів, а також роботи з усунення наслідків атаки.

Влада закликає жителів області стежити за офіційними повідомленнями щодо можливих обмежень у роботі енергосистеми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

