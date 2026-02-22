РФ двумя управляемыми авиабомбами ударили по Великочернеччинскому старостату Сумской общины.

Атака РФ на Сумщину: что известно

Как начальник Сумской ОВА Олег Григоров, в очередной раз под ударом врага оказался жилищный сектор Великочернечского старостата. В результате удара РФ ранение получил мужчина.

— В очередной раз под ударом врага – жилищный сектор. Есть разрушенные и поврежденные дома людей. Ранение получил 36-летний гражданский мужчина, находившийся вблизи места попадания. Пока он госпитализирован, продолжается обследование, — написал он в Telegram.

Информация о других возможных пострадавших уточняется. Людям оказывают необходимую помощь.

Как сообщил и. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, россияне атаковали общину около 15:00. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается обследование территории и уточнение масштабов разрушений.

Напомним, что 21 февраля в Сумской области российский дрон убил четырех гражданских, среди них двое братьев и супружеская пара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Артем Кобзарь

