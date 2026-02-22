РФ двома керованими авіабомбами вдарили по Великочернеччинському старостату Сумської громади.

Атака РФ на Сумщину: що відомо

Як начальник Сумської ОВА Олег Григоров, вчергове під ударом ворога опинився житловий сектор Великочернеччинського старостату. В результаті удару РФ поранення отримав чоловік.

– Вчергове під ударом ворога – житловий сектор. Є зруйновані та пошкоджені оселі людей. Поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, який перебував поблизу місця влучання. Наразі він госпіталізований, триває обстеження, – написав він у Telegram.

Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється. Людям надають необхідну допомогу.

Як повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, росіяни атакували громаду близько 15:00. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки.

На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та уточнення масштабів руйнувань.

Нагадаємо, що 21 лютого в Сумській області російський дрон вбив чотирьох цивільних, серед них двоє братів та подружня пара.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Артем Кобзар

