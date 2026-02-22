РФ атакувала Сумщину авіабомбами: пошкоджено приватні будинки, є поранений
- РФ вчергове вдарила по житловому сектору Великочернеччинського старостату Сумської області.
- У результаті удару було пошкоджено три приватні будинки.
- Також відомо про одного постраждалого - поранення отримав чоловік 36-років.
РФ двома керованими авіабомбами вдарили по Великочернеччинському старостату Сумської громади.
Атака РФ на Сумщину: що відомо
Як начальник Сумської ОВА Олег Григоров, вчергове під ударом ворога опинився житловий сектор Великочернеччинського старостату. В результаті удару РФ поранення отримав чоловік.
– Вчергове під ударом ворога – житловий сектор. Є зруйновані та пошкоджені оселі людей. Поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, який перебував поблизу місця влучання. Наразі він госпіталізований, триває обстеження, – написав він у Telegram.
Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється. Людям надають необхідну допомогу.
Як повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, росіяни атакували громаду близько 15:00. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки.
На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та уточнення масштабів руйнувань.
Нагадаємо, що 21 лютого в Сумській області російський дрон вбив чотирьох цивільних, серед них двоє братів та подружня пара.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1460-ту добу.
Фото: Артем Кобзар