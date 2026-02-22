Атака на Николаев: под ударом были объекты транспортной и энергетической инфраструктуры
Утром 22 февраля враг совершил атаку на Николаев ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Атака на Николаев 22 февраля: что известно
По данным областной военной администрации, атака на Николаев была ночью и утром 22 февраля.
По областному центру враг нацелился ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Сначала враг повредил объект транспортной инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Утром в результате попаданий были повреждены объекты энергетической инфраструктуры города.
Из-за атаки было обесточено около 16 тыс. абонентов.
Аварийные бригады приступили к работам по восстановлению электроснабжения.
Продолжается оценка повреждений и ликвидация последствий удара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.