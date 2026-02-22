Утром 22 февраля враг совершил атаку на Николаев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Атака на Николаев 22 февраля: что известно

По данным областной военной администрации, атака на Николаев была ночью и утром 22 февраля.

По областному центру враг нацелился ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Сначала враг повредил объект транспортной инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром в результате попаданий были повреждены объекты энергетической инфраструктуры города.

Из-за атаки было обесточено около 16 тыс. абонентов.

Аварийные бригады приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Продолжается оценка повреждений и ликвидация последствий удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

