У Полтавському районі сталося ДТП зі шкільним автобусом, внаслідок якого постраждало троє дітей.

ДТП на Полтавщині 25 лютого: що відомо

25 лютого близько 8:30 сталося ДТП поблизу села Черняківка Чутівської територіальної громади Полтавського району. Шкільний автобус з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом, пише відділ комунікації поліції Полтавської області.

У салоні авто, окрім водія, знаходилось 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи. Попередньо, тілесні ушкодження отримали троє дітей – хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років.

Зараз дивляться

Для огляду та надання необхідної медичної допомоги їх доставили до лікарні.

Слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.

До речі, 24 лютого близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району прокурор скоїв наїзд на двох дітей. 14-річна дівчина загинула від отриманих травм, 9-річного хлопчика госпіталізували.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.