В Днепропетровской области правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению колл-центров и провели 27 обысков.

Спецоперация в Днепре

Масштабы разоблаченной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест.

– Ежедневно каждый из работников совершал около 100 звонков потенциальным жертвам, используя методы психологического давления, – отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Злоумышленники действовали от имени инвестиционных компаний и брокерских платформ.

Сейчас смотрят

Обещая гарантированный и быстрый заработок, мошенники убеждали людей вкладывать средства.

Для введения в заблуждение в отдельных случаях использовались подставные платформы, где пострадавшим демонстрировали фейковый рост их инвестиций и виртуальные доходы.

Все полученные средства сразу перечислялись на подконтрольные счета организаторов.

Жертвами схем “быстрых инвестиций” стали граждане Украины, Европы и Азии. Их количество оценивается в сотни потерпевших.

В ходе следственных действий изъято 1500 единиц компьютерной техники, около 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг организаторов и участников схемы.

– Борьба с кибермошенничеством, в частности деятельностью незаконных колл-центров, приобрела общенациональный масштаб. Значительная часть таких структур работает на международную аудиторию. С июля 2025 года проведено почти 800 обысков по всей территории государства, из них 150 – в рамках международного сотрудничества с участием иностранных партнеров. В результате изъято более 25 тысяч единиц техники, – добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что каждый причастный к обворовыванию людей под видом «инвестиционных проектов» будет нести ответственность по закону.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.