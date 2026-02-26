Масштабы поразили даже опытных: на Днепропетровщине разоблачили сеть фейковых колл-центров
- На Днепропетровщине разоблачили сеть колл-центров с более чем 1500 рабочими местами.
- Мошенники действовали под видом инвестиционных компаний и работали на иностранную аудиторию.
- Во время обысков изъяли тысячи единиц техники, следствие продолжается.
В Днепропетровской области правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению колл-центров и провели 27 обысков.
Спецоперация в Днепре
Масштабы разоблаченной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест.
– Ежедневно каждый из работников совершал около 100 звонков потенциальным жертвам, используя методы психологического давления, – отметил генпрокурор Руслан Кравченко.
Злоумышленники действовали от имени инвестиционных компаний и брокерских платформ.
Обещая гарантированный и быстрый заработок, мошенники убеждали людей вкладывать средства.
Для введения в заблуждение в отдельных случаях использовались подставные платформы, где пострадавшим демонстрировали фейковый рост их инвестиций и виртуальные доходы.
Все полученные средства сразу перечислялись на подконтрольные счета организаторов.
Жертвами схем “быстрых инвестиций” стали граждане Украины, Европы и Азии. Их количество оценивается в сотни потерпевших.
В ходе следственных действий изъято 1500 единиц компьютерной техники, около 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Следствие продолжается. Устанавливается полный круг организаторов и участников схемы.
– Борьба с кибермошенничеством, в частности деятельностью незаконных колл-центров, приобрела общенациональный масштаб. Значительная часть таких структур работает на международную аудиторию. С июля 2025 года проведено почти 800 обысков по всей территории государства, из них 150 – в рамках международного сотрудничества с участием иностранных партнеров. В результате изъято более 25 тысяч единиц техники, – добавил Кравченко.
Генпрокурор подчеркнул, что каждый причастный к обворовыванию людей под видом «инвестиционных проектов» будет нести ответственность по закону.