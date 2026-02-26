На Дніпропетровщині правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття кол-центрів та провели 27 обшуків.

Спецоперація у Дніпрі

Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1 500 робочих місць.

– Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску, – зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

Зловмисники діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ.

Зараз дивляться

Обіцяючи гарантований та швидкий заробіток, шахраї переконували людей вкладати кошти.

Для введення в оману в окремих випадках використовувалися підставні платформи, де потерпілим демонстрували фейкове зростання їхніх інвестицій та віртуальні прибутки.

Натомість усі отримані кошти одразу перераховувалися на підконтрольні рахунки організаторів.

Жертвами схем “швидких інвестицій” стали громадяни України, Європи та Азії. Їх кількість оцінюється в сотні потерпілих.

Під час слідчих дій вилучено 1 500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідство триває. Встановлюється повне коло організаторів та учасників схеми.

– Боротьба з кібершахрайством, зокрема діяльністю незаконних кол-центрів, набула загальнонаціонального масштабу. Значна частина таких структур працює на міжнародну аудиторію. З липня 2025 року проведено майже 800 обшуків по всій території держави, з них 150 − у межах міжнародного співробітництва за участю іноземних партнерів. У результаті вилучено понад 25 тис. одиниць техніки, – додав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що кожен причетний до обкрадання людей під виглядом “інвестиційних проєктів” нестиме відповідальність згідно із законом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.