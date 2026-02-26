Стрілянина в Одесі: представник ТЦК вистрілив у повітря під час конфлікту
- В Одесі під час оповіщення стався побутовий конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із яких здійснив постріл у повітря зі стартового пістолета.
- Командування вже притягнуло винних до дисциплінарної відповідальності, наголосивши, що табельна зброя не застосовувалася і постраждалих немає.
В Одесі відбулася стрілянина між представниками територіального центру комплектування і соціальної підтримки.
Стрілянина в Одесі між представниками ТЦК
Як розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП, 26 лютого на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі Одеси під час перебування за маршрутом оповіщення стався побутовий конфлікт між двома представниками територіального центру комплектування.
– Суперечка мала виключно внутрішній характер, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час емоційного протистояння один із представників ТЦК, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет Erma) холостим патроном.
В Одеському обласному ТЦК наголосили, що працівники не застосовували табельну зброю, а постраждалих внаслідок інциденту немає.
У ТЦК стверджують, що поведінку обох військовослужбовців визнали такою, що дискредитує високе звання представника Збройних сил України.
Там зазначили, що розпочали невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнули до дисциплінарної відповідальності, а матеріали щодо інциденту оформили у встановленому порядку.