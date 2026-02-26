В Одесі відбулася стрілянина між представниками територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Стрілянина в Одесі між представниками ТЦК

Як розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП, 26 лютого на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі Одеси під час перебування за маршрутом оповіщення стався побутовий конфлікт між двома представниками територіального центру комплектування.

– Суперечка мала виключно внутрішній характер, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час емоційного протистояння один із представників ТЦК, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет Erma) холостим патроном.

В Одеському обласному ТЦК наголосили, що працівники не застосовували табельну зброю, а постраждалих внаслідок інциденту немає.

У ТЦК стверджують, що поведінку обох військовослужбовців визнали такою, що дискредитує високе звання представника Збройних сил України.

Там зазначили, що розпочали невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнули до дисциплінарної відповідальності, а матеріали щодо інциденту оформили у встановленому порядку.

