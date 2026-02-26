Взрывы в Киеве раздались ночью 26 февраля, работали силы противовоздушной обороны.

Взрывы в Киеве сегодня: что известно

Сначала о взрывах и работе ПВО написал мэр Виталий Кличко.

Воздушные Силы ВСУ неоднократно предупреждали о воздушной угрозе в столице и области, в том числе в окрестностях города.

Впоследствии глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о комбинированной атаке.

– Враг атакует город ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги! – сообщил чиновник.

По данным ГСЧС в результате взрывов в Киеве произошло возгорание на территории частного дома в Голосеевском районе.

Кроме того, в Печерском районе вспыхнул двухэтажный дом.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Под утро Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении Вышгорода, Василькова, Борисполя и других населенных пунктов вблизи Киева.

