Вибухи в Києві 26 лютого: є руйнування у трьох районах, горів будинок та гаражі
Вибухи у Києві пролунали вночі 26 лютого, працювали сили протиповітряної оборони.
Вибухи у Києві сьогодні: що відомо
Спершу про вибухи та роботу ППО написав міський голова Віталій Кличко.
Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про повітряну загрозу в столиці та області, зокрема на околицях міста.
Згодом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про комбіновану атаку.
– Ворог атакує місто ударними БпЛА та балістичними ракетами. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги! – повідомив чиновник.
За даними ДСНС, внаслідок вибухів у Києві сталося займання на території приватної садиби у Голосіївському районі.
Крім того, у Печерському районі спалахнув двоповерховий приватний будинок.
Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.
Під ранок Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку Вишгорода, Василькова, Борисполя та інших населених пунктів поблизу Києва.