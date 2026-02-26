Вибухи у Києві пролунали вночі 26 лютого, працювали сили протиповітряної оборони.

Вибухи у Києві сьогодні: що відомо

Спершу про вибухи та роботу ППО написав міський голова Віталій Кличко.

Зараз дивляться

Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про повітряну загрозу в столиці та області, зокрема на околицях міста.

Згодом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про комбіновану атаку.

– Ворог атакує місто ударними БпЛА та балістичними ракетами. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги! – повідомив чиновник.

За даними ДСНС, внаслідок вибухів у Києві сталося займання на території приватної садиби у Голосіївському районі.

Крім того, у Печерському районі спалахнув двоповерховий приватний будинок.

Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Під ранок Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку Вишгорода, Василькова, Борисполя та інших населених пунктів поблизу Києва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.