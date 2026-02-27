В ночь на 27 февраля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба.

Атака на Одесскую область 27 февраля: что известно

В результате атаки на Одесскую область зафиксированы повреждения портовых резервуаров и строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения.

В отдельных местах возникли возгорания, в частности контейнеров с продовольственными товарами. Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

По предварительной информации, пострадавших на этих объектах нет.

Кроме того, во время атаки на Одесскую область было разрушено здание детского сада.

На данный момент известно, что в результате этой атаки пострадали двое гражданских. Это 3-летняя девочка и 44-летний мужчина.

Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По словам Алексея Кулебы, Россия системно бьет по морской логистике Украины.

С начала полномасштабной войны повреждено или уничтожено 694 объекта портовой инфраструктуры и более 150 гражданских судов.

— Несмотря на это, украинский морской коридор работает, обработано более 176 миллионов тонн грузов, из них более 150 млн тонн — зерно, добавил министр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОГА

