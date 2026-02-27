У ніч проти 27 лютого ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністраціії Олег Кіпер та віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба.

Атака на Одеську область 27 лютого: що відомо

Унаслідок атаки на Одеську область зафіксовано пошкодження портових резервуарів і будівельного крану, фасаду та скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу.

На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

За попередньою інформацією, постраждалих на цих об’єктах немає.

Крім того, під час атаки на Одеську область було зруйновано будівлю дитячого садочка.

Наразі відомо, що внаслідок цієї атаки постраждали двоє цивільних. Це 3-річна дівчинка та 44-річний чоловік.

Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості, їм надають усю необхідну медичну допомогу.

За словами Олексія Кулеби, Росія системно б’є по морській логістиці України.

Від початку повномасштабної війни пошкоджено або знищено 694 об’єкти портової інфраструктури та понад 150 цивільних суден.

— Попри це, український морський коридор працює, оброблено понад 176 млн тонн вантажів, з них понад 150 млн тонн – зерно, — додав міністр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 465-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

