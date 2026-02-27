В пятницу, 27 февраля, российская армия осуществила атаку на Сумы ударными беспилотниками, поразив центральную часть города.

Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы 27 февраля: что известно

По информации ГСЧС, рано утром 27 февраля российский ударный БПЛА попал в здание в центре Сум.

Попадание произошло в отель в центральной части города, в результате чего возник пожар.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали около 50 граждан. Людей удалось вывести из здания вовремя, пострадавших нет.

Однако во время ликвидации пожара российские войска коварно нанесли повторный удар по месту атаки в Сумах, когда там уже работали подразделения ГСЧС.

По данным спасателей, личный состав не пострадал.

Сейчас все экстренные службы продолжают работать на месте для ликвидации последствий атаки на Сумы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОГА

