Переговоры о завершении войны с Россией чрезвычайно сложны, на данный момент нет информации об установлении Соединенными Штатами конкретных сроков ее завершения.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью для Al Monitor.

Сроки окончания войны — комментарий Буданова

— Мне не известно, чтобы наши американские партнеры устанавливали конкретные сроки окончания войны. Переговоры сейчас чрезвычайно сложные и многоплановые, и невозможно назвать точную дату их завершения. Мы, конечно, прилагаем максимум усилий, чтобы ускорить процесс, — отметил глава ОП.

Однако он добавил, что “план впервые позволил поднять вопрос об установлении реального мира”.

Буданов подчеркнул, что санкции против России должны оставаться даже после завершения активных боевых действий, чтобы не позволить восстановить экономический и военный потенциал РФ для новой агрессии.

Руководитель ОП отметил, что украинцы не согласятся с посягательством России на свои территории.

— Я уверен, что украинский народ отвергнет любые претензии на нашу землю. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными, и они будут освобождены со временем, — сказал Буданов.

Относительно проведения выборов глава ОП подчеркнул, что нынешние условия не позволяют говорить о выборах.

— Моя задача сейчас — обеспечить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах — бесплодно, — отметил Буданов.

Напомним, по информации Суспільного, во время телефонного разговора 25 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп говорили о необходимости трехстороннего саммита лидеров.

По данным издания, президенты Украины и США стремятся завершить войну в ближайшие месяцы.

Bloomberg со ссылкой на источники в европейских структурах писал, что США стремятся заключить соглашение по урегулированию ситуации в Украине до 4 июля.

