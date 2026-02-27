Костянтинівка Донецької області була атакована росіянами за допомогою заборонених фосфорних бомб.

Про це у п’ятницю, 27 лютого, повідомила 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Атака на Костянтинівку фосфорними бомбами: деталі

Зазначається, що атаку фосфорними бомбами на Костянтинівку в районі житлових кварталів зазняли на камеру пілоти підрозділу R.V. 3 механізованого батальйону 28 ОМБр.

Також вони зафіксували момент авіаудару росіян фугасною авіаційною бомбою з бойовою частиною завважки 1500 кілограмів.

За словами українських військових, офіційно вважається, що в місті лишається близько 2 тис. цивільних громадян.

Проте росіяни “не цураються не лише бити по них подібними засобами, а й полюють дронами”

– Жорстока реальність міста, яке росіяни стирають з лиця землі. …Проти нас не армія, а справжнє зло. І єдиний спосіб для нас жити в мирі – зупинити його, – зауважили у 28 бригаді.

Нагадаємо, у січні росіяни атакували дроном евакуаційний автомобіль у Костянтинівці, є поранені.

Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

