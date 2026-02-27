- Російські війська атакували Костянтинівку фосфорними боєприпасами та фугасною авіабомбою вагою 1500 кг, удар зафіксували підрозділи 28 окрема механізована бригада.
- У місті залишаються близько 2 тисяч цивільних, попри це РФ завдає ударів по житлових кварталах і застосовує дрони для ураження людей.
- Використання фосфорних боєприпасів проти мирного населення заборонене міжнародним гуманітарним правом і підпадає під ознаки воєнного злочину.
Костянтинівка Донецької області була атакована росіянами за допомогою заборонених фосфорних бомб.
Про це у п’ятницю, 27 лютого, повідомила 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
Атака на Костянтинівку фосфорними бомбами: деталі
Зазначається, що атаку фосфорними бомбами на Костянтинівку в районі житлових кварталів зазняли на камеру пілоти підрозділу R.V. 3 механізованого батальйону 28 ОМБр.
Також вони зафіксували момент авіаудару росіян фугасною авіаційною бомбою з бойовою частиною завважки 1500 кілограмів.
За словами українських військових, офіційно вважається, що в місті лишається близько 2 тис. цивільних громадян.
Проте росіяни “не цураються не лише бити по них подібними засобами, а й полюють дронами”
– Жорстока реальність міста, яке росіяни стирають з лиця землі. …Проти нас не армія, а справжнє зло. І єдиний спосіб для нас жити в мирі – зупинити його, – зауважили у 28 бригаді.
Нагадаємо, у січні росіяни атакували дроном евакуаційний автомобіль у Костянтинівці, є поранені.
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу