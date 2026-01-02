Росіяни атакували дроном евакуаційний автомобіль у Костянтинівці, є поранені
- Під час евакуації восьми людей з Костянтинівки ворожий дрон атакував евакуаційний автомобіль, удар прийшовся у задню частину машини.
- Унаслідок атаки троє людей отримали поранення, усіх постраждалих доставили до лікарні.
У п’ятницю, 2 грудня, під час евакуації людей з Костянтинівки на Донеччині автомобіль атакував ворожий дрон.
Попри пошкодження автівки, людей вдалося вивезти із зони обстрілу. Поранених доставили до лікарні.
Про це повідомляє голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
У Костянтинівці дрон атакував евакуаційний автомобіль
Сьогодні була проведена евакуація з Костянтинівки Краматорського району Донецької області.
За словами очільника МВА, з небезпечної зони вивозили вісьмох людей, у тому числі поранену жінку.
– Під час руху евакуаційного транспорту автомобіль наздогнав та атакував ворожий дрон. Удар прийшовся у задню частину машини. Попри пошкодження транспорту та заблоковані двері, водій зміг продовжити рух та вивезти людей із зони обстрілу, – розповів Горбунов.
Унаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла – ще троє людей отримали поранення.
– Завдяки витримці евакуаційної групи автомобіль зміг дістатися лікарні в іншому, безпечнішому місті області. Наразі всім пораненим надається необхідна медична допомога, – додав голова МВА.
Також вдалося вивезти продукти харчування для людей, які ще залишаються у громаді, та паливо для генераторів.
Нагадаємо, 8 листопада ворожий дрон атакував автівку гуманітарної місії Проліска при в’їзді в місто Костянтинівка Донецької області.
В машині перебували волонтери та журналісти з Іспанії та Австрії. Ніхто не постраждав.
У жовтні унаслідок атаки російського FPV-дрона на Донеччині загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан, український репортер Георгій Іванченко був поранений.
Фото: Сергій Горбунов