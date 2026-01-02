У п’ятницю, 2 грудня, під час евакуації людей з Костянтинівки на Донеччині автомобіль атакував ворожий дрон.

Попри пошкодження автівки, людей вдалося вивезти із зони обстрілу. Поранених доставили до лікарні.

Про це повідомляє голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

У Костянтинівці дрон атакував евакуаційний автомобіль

Сьогодні була проведена евакуація з Костянтинівки Краматорського району Донецької області.

За словами очільника МВА, з небезпечної зони вивозили вісьмох людей, у тому числі поранену жінку.

– Під час руху евакуаційного транспорту автомобіль наздогнав та атакував ворожий дрон. Удар прийшовся у задню частину машини. Попри пошкодження транспорту та заблоковані двері, водій зміг продовжити рух та вивезти людей із зони обстрілу, – розповів Горбунов.

Унаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла – ще троє людей отримали поранення.

– Завдяки витримці евакуаційної групи автомобіль зміг дістатися лікарні в іншому, безпечнішому місті області. Наразі всім пораненим надається необхідна медична допомога, – додав голова МВА.

Також вдалося вивезти продукти харчування для людей, які ще залишаються у громаді, та паливо для генераторів.

Нагадаємо, 8 листопада ворожий дрон атакував автівку гуманітарної місії Проліска при в’їзді в місто Костянтинівка Донецької області.

В машині перебували волонтери та журналісти з Іспанії та Австрії. Ніхто не постраждав.

У жовтні унаслідок атаки російського FPV-дрона на Донеччині загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан, український репортер Георгій Іванченко був поранений.

Фото: Сергій Горбунов