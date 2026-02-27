Погоня со стрельбой в Киеве: полиция остановила водителя-беглеца с признаками опьянения
- В Святошинском районе Киева патрульные применили оружие, чтобы остановить водителя-беглеца с признаками наркотического опьянения.
- Мужчина на автомобиле Mazda протаранил служебную машину правоохранителей и пытался скрыться, однако был задержан после блокировки и стрельбы.
В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба после того, как водитель автомобиля Mazda с признаками опьянения нарушил правила дорожного движения, наехал на служебную машину правоохранителей и скрылся.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева 27 февраля.
Стрельба в Киеве 27 февраля: что известно
По информации правоохранителей, сегодня во время патрулирования на проспекте Воздушных Сил в Святошинском районе Киева за нарушение ПДД остановили автомобиль Mazda.
Как утверждают в Патрульной полиции, инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения во время общения.
– Проверив информацию об автомобиле и гражданине, мы установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права управления по решению суда за управление в состоянии опьянения, – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, мужчина вел себя агрессивно и отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Во время составления административных материалов водитель наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.
Инспекторы начали преследование и остановили автомобиль на проспекте Воздушных Сил после того, как заблокировали транспортное средство. Однако водитель продолжил убегать с места происшествия.
Как утверждают правоохранители, патрульные применили табельное огнестрельное оружие для принудительной остановки машины, согласно ч. 4 п. 7 ст. 46 закона Украины О Национальной полиции.
После чего удалось остановить автомобиль Mazda. По данным патрульных, в результате стрельбы нет травмированных.
Как рассказали в Патрульной полиции Киева, мужчину задержали, на месте работает следственно-оперативная группа, а правоохранители составляют соответствующие административные материалы.