В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба после того, как водитель автомобиля Mazda с признаками опьянения нарушил правила дорожного движения, наехал на служебную машину правоохранителей и скрылся.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева 27 февраля.

Стрельба в Киеве 27 февраля: что известно

По информации правоохранителей, сегодня во время патрулирования на проспекте Воздушных Сил в Святошинском районе Киева за нарушение ПДД остановили автомобиль Mazda.

Как утверждают в Патрульной полиции, инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения во время общения.

– Проверив информацию об автомобиле и гражданине, мы установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права управления по решению суда за управление в состоянии опьянения, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина вел себя агрессивно и отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Во время составления административных материалов водитель наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Инспекторы начали преследование и остановили автомобиль на проспекте Воздушных Сил после того, как заблокировали транспортное средство. Однако водитель продолжил убегать с места происшествия.

Как утверждают правоохранители, патрульные применили табельное огнестрельное оружие для принудительной остановки машины, согласно ч. 4 п. 7 ст. 46 закона Украины О Национальной полиции.

После чего удалось остановить автомобиль Mazda. По данным патрульных, в результате стрельбы нет травмированных.

Как рассказали в Патрульной полиции Киева, мужчину задержали, на месте работает следственно-оперативная группа, а правоохранители составляют соответствующие административные материалы.

