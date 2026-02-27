У Києві в Святошинському районі сталася стрілянина після того, як водій автомобіля Mazda з ознаками сп’яніння порушив правила дорожнього руху, наїхав на службову машину правоохоронців і втік.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва 27 лютого.

Стрілянина у Києві 27 лютого: що відомо

За інформацією правоохоронців, сьогодні під час патрулювання на проспекті Повітряних Сил у Святошинському районі Києва за порушення ПДР зупинили автомобіль Mazda.

Зараз дивляться

Як стверджують у Патрульній поліції, інспектори виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння під час спілкування.

– Перевіривши інформацію про автомобіль та громадянина, ми встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а керманич позбавлений права керування за рішенням суду за керування в стані сп’яніння, – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, чоловік поводився агресивно та відмовився пройти огляд на стан сп’яніння. Під час складання адміністративних матеріалів водій наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події.

Інспектори розпочали переслідування та зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил після того, як заблокували транспортний засіб. Однак водій продовжив тікати з місця події.

Як стверджують правоохоронці, патрульні застосували табельну вогнепальну зброю для примусової зупинки машини, згідно з ч. 4 п. 7 ст. 46 закону України Про Національну поліцію.

Після чого вдалося зупинити автомобіль Mazda. За даними патрульних, внаслідок стрілянини немає травмованих.

Як розповіли у Патрульній поліції Києва, чоловіка затримали, на місці працює слідчо-оперативна група, а правоохоронці складають відповідні адміністративні матеріали.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.